Cures and Preventions against Vaccines, Parasites, Bacterial and Fungal infections, Natural Home Remedies By TPQ
The People Of The Qur'an (TPQ)
1610 views • 6 days ago

:::::

COPY PASTE DESCRIPTION (contains more than presentation because of updates)

Raw Milk Cures Autism and TB

against Vaccines mRNA Vaccines and parasites, bacteria, fungal infections:

*RED RICE YEAST 

*MIX BAKING SODA AND SALT DRINK IT UP (just a little bit, check recommended dosages)OR TAKE DETOX BATH TO DISSOLVE HYDROGEL;LNPS;QUANTUM DOTS

*FOOD GRADED HYDROGENPEROXIDE(against parasites and venom-virus) couple of drops in water and drink it(check recommended dosages)

**PUREHONEY,propolis,beabread,beepollen,activated charcoal

***I made some other videos about health solutions go check out that playlist

**BE AWARE OF IVERMECTIN AND ZEOLITES (THEY ARE POPULAR AND BEING CORRUPTED WITH NANO TECH  OR INFERTILITY TOXINS BEFORE THEY GET SOLD) (CHECK OUT MY PLAYLIST FROM OTHER CHANNELS TO SEE PROOF)

***Whenever you hear cancer think about parasites, Whenever you hear virus think about venom, ... The list from the presentation: FOOD GRADED HYDROGENPEROXIDE(against parasites and venom-virus) couple of drops in water and drink it/PURE HONEY/NICOTINE/EDTA/ZEOLITE/N-ACETYL-L cysteine-/MIX BAKING SODA AND SALT DRINK IT UP OR TAKE DETOX BATH TO DISSOLVE HYDROGEL;LNPS;QUANTUM DOTS/ /CYSTEINE/PROPOLIS/alkaline diet/BENTONITE CLAY/ COPPER/VITAMINE C /QUERCETIN/ MAGNESIUM/KRILL OIL/BLACK GARLIC EXTRACT/IVERMECTIN AND HYDROXYCHLOROQUINE/ BLACK SEED OIL/BEEPOLLEN/BEEBREAD/GINKGO BILOBA/FICUS LYRATA/EUCALYPTUS PLANT/ACTIVATED CHARCOAL/FASTING/NATTOKINASE/ SERRAPEPTASE/BROMELAINE/FENBENDAZOLE(albendazole-ivermectin)/ CHLOROQUINE/NITAZOXONIDE/CHLORINEDIOXIDE/ FENNEL/PAPAYA SEEDS/PEPPERMINT OIL/SLIPPERY ELM/CLOVE/BLACK WALNUTS/PUMPKIN SEEDS/WORMWOOD/MARSHMALLOW ROOT/OREGANO OIL/GARLIC/POMGRANATES/BEETS/CARROTS/ASHWAGANDA SEEDS/OMEGA-3/MACUNA PRURIENS/LICORICE ROOT/L-ARGININE//NOOTOPIA(COFFEE) COGNITIVE IMPROVEMENT (REDUCES /TOXICITY IN BRAIN)/GRAPES AND DADES (MIXED DRINK)/GLUTATHION/GINGER//CURCUMIN/TUMERIC/IODINE(IMPORTANT)

RAW MILK/ REISHIMUSHROOMS /CINNAMON/CLOVES/CBD OIL/DANDELION/OLIVE LEAF OIL/GRAPEFRUIT SEED EXTRACT/GOLDENSEAL/ANYSE/THYME/BARBERRY/ROSEMARY OIL/MARJORAM/RED RICE YEAST/LEMON ZEST JUICE/CHAMOMILE/FRANKINCENSE/MYRRH/TEA TREE OIL/TANSY

Spirulina, Chlorella, Celtic salt, Himalayan salt,

ADDITIONAL EFFECTIVE HOME REMEDIES INFORMATION

Against the flu, how to make cough syrop, natural anti-biotics, stomache aches,  ANTI-poison'(activated charcoal against the "spike"venom protein being created in your bodies,, for joint pain and swelling of muscle tissue

You can Support me and Brighteon by taking care of yourself,friends or family using one of the best products on the market for your Health at the Brighteon Store.  



canceremfbiotechemf radiationvaccine5ginfectionsparasitescureshome remediesblue light6gbacteriavenomfungalsyntheticquantum dotsspike proteindisease solutions
