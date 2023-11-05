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'MUSLIM OBAMA HAS A FORK TONGUE!
EARTH SHAKING NEWS
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221 views • 11/05/2023

IF YOU STILL BELIEVE THIS TRAITOR MUSLIM YOU'RE MENTALLY ILL. HE'S NO BETTER THAN ALL THE OTHER PRESIDENTS WHO SOLD OUT THE AMERICAN PEOPLE. INSANE OPRAH SAID HE WAS THE ONE MEANING THE ANTI-CHRIST. THE RICH BLACK AMERICANS SOLD OUT AMERICA FOR FAME AND FORTUNE AND THEY ALSO SOLD OUT ALMIGHTY GOD. THE SATANIC ELITE PLAYED THEM LIKE A FIDDLE DAH! ALL OF THM WILL BE GOING TO THE PIT WHEN THEY DRAW THEIR LAST BREATHS ON PLANET EARTH. THEY HAVE DESTROYED AMERICA AND THEIR SOULS AS WELL. YOU BETTER PREPARE FOR THE COMING CIVIL WAR THANKS TO THESE EVIL BASTARDS. THE DAY OFHELL AND DAMNATION HAS ARRIVED FOR AMERICA...WAKEUP!

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