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'TRAITOR CON-MAN DICK DURBIN WANTS TO GIVE ILLEGALS GUNS DAH!!
EARTH SHAKING NEWS
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56 views • 12/06/2023

WHY IN THE HELL WOULD ANYONE GIVE ILLEGAL ALIENS DAMN GUNS. DIRTY DICK NEEDS TO BE BROUGH UP ON CHARGES AS & ENEMY OF THE STATE. THIS EVIL BASTARD IS A RED  AMERICAN AND SHOULF BE THROWN IN PRISON AND THE DAMN KEY THROWN AWAY. OUR CORRUPT POLITICIANS HAVE SOLD US OUT TO CHINA. NOW! THESE EVIL BASTARDS WANT TO ARM THE VERY MONSTERS WHO WILL MURDER US AND TAKE OUR HARD EARNED THINGS. THE AMERICAN GOVERNMENT HAS GONE TOTALLY INSANE...WAKEUP!

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