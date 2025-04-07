Wann ist es genug? [FTAOL]

Wie schon im Video "Wut und Donner" gesagt wurde, so sah man im Outro einen Ausschnitt aus dem Film The Network von 1976, in dem unsere Situation beschrieben wurde.

Denn dieser tägliche Albtraum ist kein Naturereignis oder göttliches Gesetz, es ist alles produziert von verrückten Menschen oder Wesen, die so aussehen wie wir.

Dass sie nicht menschlich sind ist klar offensichtlich, ihre Taten sprechen für sich und gegen jegliche Logik und Wohlwollen.





Daher müssen Konsequenzen gezogen werden, sonst hört es nie auf. Man sieht doch, dass es eine Spirale der Zerstörung ist, die uns in den Abgrund führt.

Fragt euch: Ging es denn JEMALS in eurer Lebzeit "aufwärts"? Hat sich IRGENDWAS verbessert durch Herrscher, Regierung, Wahlen, Gesetze, Verbote, Geld veruntreuen und Migranten??

Die Antwort ist leicht: Nichts hat sich verbessert. Genau so wie es nie gute Nachrichten gibt oder einfach mal Ruhe ist. Keine Gewalttaten, keine neuen Schreckensmeldungen.





Man will doch einfach nur in Ruhe leben können und seine Kinder aufwachsen sehen, so wie ihnen eine noch bessere Zukunft ermöglichen.

So die Theorie.

Doch die Wahrheit ist, dass hier alle eine riesen Abrissparty veranstalten und die nächsten Generationen in einer riesigen Scherbenwelt leben müssen, weil alle nicht nur die Psychopathen gewähren lassen, sondern auch das alles finanzieren und mithelfen!





Das Wort NEIN gehört in den täglichen Sprachgebrauch und es muss wieder gelernt werden, dass man es nutzt, wenn man etwas nicht will.

Und fragt euch selbst, was ihr alles nicht wollt.

Warum soll man überhaupt irgendwas davon wollen, was diese Mafia einem antut oder alles abzockt?

Warum soll man das noch mitmachen? Dadurch wirds nicht besser, denn sie merken, dass es klappt und sie pressen euch immer weiter aus, bis nix mehr da ist.

Denn Macht, die sie einmal erlangen, geben sie nie mehr ab.





Es wird krachen, selbstverständlich, denn eure Interessen stehen diametral deren Interessen gegenüber.

Es wird uns etwas kosten, wenn wir sie boykottieren.

Die Frage ist, was euch eure Prinzipien und Ideale, eure Familien und eure Zukunft, die Freiheit und Selbstbestimmung wert sind?

Ohne Selbstaufopferung können wir es nicht schaffen, uns von diesem Moloch mal zu befreien und hoffentlich so, dass diese Mafia sich nie wieder bilden kann.





Dieser Wahnsinn endet, wenn die Menschen es so wollen.

Bis dahin, so lange es so weiterläuft wie bisher und trotz allem was schon war, ist es weiterhin für alle okay, wird bezahlt und es wird mitgeholfen diese Welt zur Hölle zu machen.

Wenn ihr anderer Meinung seid, dann findet Wege dieses System abzusetzen und seine Schergen zum Teufel zu jagen, dorthin wo sie hingehören und zwar so, dass die Welt nie wieder auf diese Brut reinfällt.





___

Danke für deine klaren Worte, Andreas.





Bis dann,

FTAOL-Mirror





