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'PRE WRATH RAPTURE UPDATE! NO PRE-TRIB IN MY OPINION!
EARTH SHAKING NEWS
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106 views • 10/28/2023

IT'S BECOMING CLEAR THERE'S NO PRE TRIB RAPTURE! WHY? LOOK AT THE WORLD AROUND YOU RIGHT NOW. THE WORLD IS EXPLODING WITH VIOLENCE AND HATRED! THE MURDEROUS ELITE HAVE USED BIO-DEADLY VACCINES TO WIPE MILLIONS OF HUMANS! WW-3 IS NOW RAPIDLY EVOLVING NOW AND BABYLON AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN WITH MILLIONS OF ILLEGALS FLOODING ACROSS AMERICA'S BORDERS RIGHT NOW. THIS SATANIC ELIITE MURDERED THE INDIAN NATION AND NOW THEY'RE WANTING TO WIPE OUT ALL AMERICANS NOW. I BELIEVE IN A PRE-WRATH REMOVAL OF TRUE BELIEVERS IN YESHUS/JESUS. I ALSO BELIEVE WE'RE NEAR THE MIDDLE OF THE TRIBULATION RIGHT NOW. FAR TO MUCH IS HAPPENING FOR HUMANITY TO BE AT THE BEGINNING. BESIDES, THE OCCULT ELITE HAVE MOVED UP THEIR TIME TABLE WHICH MEANS MY PREMISE IS CORRECT ABOUT THE BIBLICAL TIME TABLE NOW. IT'S TIME TO OPEN YOUR EYES AND SEE THE BIBLICAL SIGNS...WAKEUP

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militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
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