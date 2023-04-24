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HUMANITY IS THE A-I EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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61 views • 04/24/2023

FEW PEOPLE UNDERSTAND A-1 IS A DEMONIC FORCE TO CAPTURE ALL HUMANITY. THE COMMON HUMAN BEING HAS NO CAPACITY IN UNDERSTANDING WHAT'S REALLY GOING ON IN THE WORLD TODAY. THIS IS WHY IT TAKES SOMEONE IN THE KNOW TO HOPEFULLY WAKE THEM UP OUT OF THEIR POSSESSED STATE OF MIND. SADLY, MOST PEOPLE WON'T WAKE UP UNTIL SHEER EVIL IS BUSTING DOWN THEIR DOOR IN THE DEAD OF NIGHT. EITHE WAKEUP OR PERISH. YOU HAVE NO CHOICE NOW BECAUSE THE GOVERNMENTS OF THE WORLD HAVE BECOME SHEER EVIL. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...

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