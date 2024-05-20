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Полярные сияния по всему миру. Вавилон пал! Пятидесятница. Протокол школы Лиланда Джонса 12 мая 2024
Neba Luch
Neba Luch
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17 views • 12 months ago

Полярные сияния по всему миру и падение Вавилона. Откр 18:1-2. Пятидесятница. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 12 мая 2024 г.


Скачать ВИДЕО

1280х720 https://t.me/luchneba/11441

480х320 https://t.me/luchneba/11433


Скачать ДОКУМЕНТЫ с оригиналом на английском

https://t.me/luchneba/11416

pdf https://cloud.mail.ru/public/r7dQ/KLFCygDkQ

doc https://cloud.mail.ru/public/FQcZ/UqRwuAyBa

odt https://cloud.mail.ru/public/GVCb/NYQhL78Kb


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)


Фрагменты

“Мы говорили о полярных сияниях, которые наблюдались на прошедших выходных по всему миру и которые были видны даже в Южном полушарии. Являются ли они зловещим знаком?

Откр 18:1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. [В переводе Короля Иакова KJV “And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.” = “И после этого я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую силу/власть; и земля была освещена его славой.”]

Власть — это греческое слово G1849 ἐξουσία exousia [ексусиа], означающее: мощь, власть, сила.

“земля осветилась от славы его” Осветилась - G5461 φωτίζω phōtizō. От этого же корня происходит слово “фотон”. Полярные сияния возникают из-за активности Солнца. Поскольку газы горят на Солнце при температуре в миллионы градусов, там возникают мощные вспышки, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы, такие как протоны и электроны. Когда эти заряженные частицы сталкиваются с молекулами газов земной атмосферы, такими как кислород или азот, они передают им энергию (из-за чего атомы и молекулы кислорода и азота переходят в возбуждённое состояние). Когда это происходит, атомы и молекулы кислорода или азота пытаются вернуться в состояние с низким уровнем энергии и высвобождают энергию в виде ФОТОНА света. Когда одновременно испускаются миллионы фотонов света, небо начинает светиться и возникает северное сияние в Сев. полушарии и южное сияние в Юж. полушарии. Тот же самый ангел, освещающий землю, провозглашает: “Вавилон пал!” Откр 18:2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице...”


См. Календарь Еноха 2024 г. на русском https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

https://t.me/luchneba/10344

Пятидесятница - с вечера 18 мая 2024 (Праздник Седмиц длится неделю!)


Календари Еноха на английском на сайте Лиланда https://leelandjones.com/enoch-calendar


См. видео Лиланда Джонса на русск

Календарь Еноха на 2024 год. Армагеддон 16 августа 2024 г. Конец 7-летней Скорби


Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Армагеддон 2024 г. - последние дни гнева


Схемы Лиланда русск-англ по 14 годам Апокалипсиса (2010-2024 гг)

7 лет изобилия и 7 лет скорби

https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

https://t.me/luchneba/5092


Временная шкала Царя

https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

https://t.me/luchneba/4935


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

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Мои ресурсы

Канал в Телеграме https://t.me/luchneba

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