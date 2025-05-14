HISTORIA DEL CONTROL MENTAL - PARTE #1 (Mind control history)

Habla de los experimentos que hizo la CIA y el Tavistock Institute desde 1950, sin el consentimiento de la gente, sin ética, en hospitales, escuelas, psiquiatricos, indigentes. Probaron técnicas para que la gente obedezca, para borrar la memoria, para crear asesinos, esclavos sexuales, probar drogas y medicamentos. Mucha gente quedó dañada de por vida o sin vida.

SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF