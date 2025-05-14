BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

HISTORIA DEL CONTROL MENTAL - PARTE #1 (Mind control history)
Futuro Panóptico
Futuro Panóptico
3 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • 4 months ago

Habla de los experimentos que hizo la CIA y el Tavistock Institute desde 1950, sin el consentimiento de la gente, sin ética, en hospitales, escuelas, psiquiatricos, indigentes. Probaron técnicas para que la gente obedezca, para borrar la memoria, para crear asesinos, esclavos sexuales, probar drogas y medicamentos. Mucha gente quedó dañada de por vida o sin vida.

SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF

Keywords
ciacontrolhospitalsexperimentsmindcontroltavistockpsychiatricassassinsmentalhealthmedicamentoshospitaleshumanrightsdrogaspsiquiatriacontrolmentalasesinatoasesinosexperimentosinjusticiaexperimentoshumanoshumanexperimentssaludmentalhospitalespsiquiatricosderchoshumanos
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy