Этот фильм содержит ответы на многие вопросы о невидимом мире, с которым соприкасается каждый человек в своей повседневности. Чего не видят люди? Кого они подпитывают своим вниманием и отрицательными эмоциями? Запрещенная тема в науке ‒ тонкоматериальные сущности: скайфиши, плазмоиды, тени, инкубусы, субличности. Правда об осознанных сновидениях, экзорцизме (изгнание бесов) и его последствиях. О реальностях послесмертной судьбы. Рассказы очевидцев паранормальных и сверхъестественных явлений. Ценные практические советы, что делать в таких ситуациях и как защитить себя от потустороннего вмешательства. Свобода Личности против диктата сознания. Духовный путь, этапы становления. Вопросы и Ответы. И многое другое в передаче «НЕВИДИМЫЙ МИР». Комментарий участницы программы «Невидимый мир» Татьяны Зинченко, практикующего психолога, психотерапевта, кандидата психологических наук, реабилитолога, члена профессиональной психотерапевтической лиги Европейской ассоциации психотерапии: «В этой передаче прозвучало очень много ценного по работе с людьми, пребывающими в разных состояниях, которые не может объяснить современная психотерапия, психиатрия. Игорем Михайловичем даны очень важные знания о сути явлений неисследованных феноменов, их причине и следствии. Это не просто советы, а именно целые направления развития науки, куда можно двигаться, что изучать, что исследовать, то есть чтобы это была реальная помощь людям. Ну, это как для специалиста. И, конечно же, очень много для собственного духовного развития. Особенно есть сегодня момент, вот он как-то срезонировал с искренностью ‒ искренняя Любовь. Она звучала во время всей беседы, как красная ниточка. Что очень важно быть искренним в своем стремлении, быть искренним в своих мотивах, в своих целях. Ведь сознанием это постоянно подменяется. И даже иногда человеку кажется, что, чтобы избавиться от каких-то навязчивых мыслей, ещё чего-то, он выполняет духовную практику. Но, если он делает это «для того, чтобы избавиться», всё, нет этой чистоты, этой искренности, этой Любви. Потому что, когда человек в искренней Любви, то у него нет вот этого момента ‒ «для того, чтобы». Он это делает просто так, он сам – Любовь, у него нет никаких других целей. Это самодостаточное состояние. И что это очень-очень важно. Для меня это какой-то такой акцент, и видимо была собственная недоработка в этом плане. Потому эта беседа для меня очень важна, прямо как глоток чистой воды, свежего воздуха. Очень много интересных вопросов звучало из зала. И я понимала, что для меня это тоже важно. Мы как будто бы единый организм и мы все в каком-то одном таком процессе, пусть на разных этапах, но как пазлики складываются, когда разные люди делятся своим опытом, задают вопросы с позиции своего опыта. И это вот, действительно, такое плодотворное общение, невероятно плодотворное. Ну, и я уже молчу о том, что беседа была наполняющая самыми светлыми настоящими чувствами радости, счастья, Любви. Спасибо огромное всем, вообще всем-всем до единого, кто участвовал, кто задавал вопросы, кто не задавал вопросы, кто организовывал это, Игорю Михайловичу за то, что поделился своим опытом и знаниями. Большое спасибо!»





Источник: https://allatra.tv/video/nevidimyj-mir