Main Banda-e-Aasi Hoon 💔 | Heart Touching Naat | Muhammad Irfan Zafar Qadri
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
"Main Banda-e-Aasi Hoon" aik rooh par asar karne wali Naat hai jo insani kamzori, toba aur Rehmat-e-Ilahi ka izhar karti hai.
Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki dil ko choo lenay wali awaaz mein yeh paighaam hai har gunaahgaar ke liye jo Allah ki rehmat ka umeedwar hai.
Suniye, mehsoos kijiye aur share karke is paighaam ko aam kijiye.
📿 Naat Khwan: Muhammad Irfan Zafar Qadri
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#MainBandaEAasiHoon #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #HeartTouchingNaat #TobaKaPaigham #IslamicNaat #Naat2025 #Forgiveness #RehmatEIlahi