Main Banda-e-Aasi Hoon 💔 | Heart Touching Naat | Muhammad Irfan Zafar Qadri
1 view • 2 months ago

Main Banda-e-Aasi Hoon 💔 | Heart Touching Naat | Muhammad Irfan Zafar Qadri

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

"Main Banda-e-Aasi Hoon" aik rooh par asar karne wali Naat hai jo insani kamzori, toba aur Rehmat-e-Ilahi ka izhar karti hai.

Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki dil ko choo lenay wali awaaz mein yeh paighaam hai har gunaahgaar ke liye jo Allah ki rehmat ka umeedwar hai.

Suniye, mehsoos kijiye aur share karke is paighaam ko aam kijiye.


📿 Naat Khwan: Muhammad Irfan Zafar Qadri

📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#MainBandaEAasiHoon #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #HeartTouchingNaat #TobaKaPaigham #IslamicNaat #Naat2025 #Forgiveness #RehmatEIlahi

Keywords
naat sharifbest naat 2025jamia saeedia darul quranirfan zafar qadri naatmain banda e aasi hoontoba ki naatdil ko choo lenay wali naatheart touching islamic poetrygunaah aur toba
