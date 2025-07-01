BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Nahi Hai Koi Duniya Mein Hamara Ya Rasool Allah ﷺ | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
1 view • 2 months ago

Nahi Hai Koi Duniya Mein Hamara Ya Rasool Allah ﷺ | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

"Nahi Hai Koi Duniya Mein Hamara Ya Rasool Allah ﷺ" aik dil ko choo lenay wali Naat hai jo Ummati ke jazbaat aur Rasool Allah ﷺ se mohabbat ka izhar hai.

Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki khush lehja awaz mein yeh kalam har dil ko sukoon aur roohani lagan deta hai.

Iss Naat ko zaroor suniye, share kijiye aur is paigham-e-ishq-e-Rasool ﷺ ko aage barhaiye.


📿 Naat Khwan: Muhammad Irfan Zafar Qadri

📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#YaRasoolAllah #NahiHaiKoiHamara #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #IshqERasool #Naat2025 #HeartTouchingNaat #NabiPak ﷺ #MuhabbatENabi

Keywords
naat sharif 2025irfan zafar qadrinahi hai koi hamaraya rasool allah naatjamia saeedia darul
