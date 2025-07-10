Ἐκκλ. Κύπρου: Βυζαντινὴ Τέχνη-Ναοί-Μονὲς 11ου αἰ. Ἰσαάκιος Κομνηνός-Ριχάρδος Λεοντόθυμος (12η Ἐκπ.)

Ἐκκλησία Κύπρου - Πορεία Ζωῆς: 12η Ἐκπομπή. Ἀνάπτυξη Βυζαντινῆς Τέχνης - Ναοί - Μοναστήρια 11ου αἰ. Ἰσαάκιος Κομνηνός - Ριχάρδος Λεοντόθυμος. Σειρὰ συνεντεύξεων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία Κύπρου - Πορεία Ζωῆς», τοῦ κ. Πέτρου Πρωτοπαπᾶ, σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν τὸ 2004 καὶ μεταδόθηκαν ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ "Λόγος". Εὐχαριστοῦμε τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ «Λόγος» γιὰ τὴν ἄδεια ἀνάρτησης τῶν ἐκπομπῶν.