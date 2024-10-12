BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ή ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ. ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ (ΑΠΑΤ)ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ.
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
5 views • 8 months ago

ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ή ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ. ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ (ΑΠΑΤ)ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/5uVbwCbj4Avp92Y , https://rumble.com/v5ig8ol-2cor-614-what-communion-hath-light-with-darkness.html  .

ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΚΟΙΛΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΤΟ ΚΡΥΒΩ.

ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΘΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ).

ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΔΙΔΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , ... ΕΝΩ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;...

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β ΚΟΡ. 6,14)» ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΤΟ «ΟΥΚ ΕΠ' ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΛΛ' ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ (ΜΑΤΘ. 4,4)»;

Γιατί βλέπουμε στην «ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ». «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»… Όχι σοδομιστές. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)».



ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ: ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΑΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Μὲ τὴν ἀθωωτικὴν ἀπόφασιν ἀπεδέχθησαν ὅτι τὰ ἐμβόλια προεκάλουν βλάβην! (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v5hh385-military-courts-accepted-that-vaccines-cause-harm.html , https://www.brighteon.com/a2482aba-f930-4fd8-b822-af50c2df805b , https://ugetube.com/watch/iEjngukuKcKIw9a .


Keywords
christsalvationtruthhellasothodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy