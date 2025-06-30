BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Syed Nay Karbala Main Waday Nibha Diye Hain 💔 | Manqabat-e-Imam Hussain | New Naat 2025
2 views • 2 months ago

Syed Nay Karbala Main Waday Nibha Diye Hain 💔 | Manqabat-e-Imam Hussain | New Naat 2025

https://darulquranalsaeedia.com/syed-nay-karbala-main-waday-nibha-diye-hain/

https://jamiasaeediadarulquran.com/syed-nay-karbala-main-waday-nibha-diye-hain/

📝 Description:

"Syed Nay Karbala Main Waday Nibha Diye Hain" ek jazbaati aur roohani kalam hai jo Imam Hussain A.S aur unke wafadar saathiyon ki wafadari aur qurbaniyon ko yaad dilata hai.

Is kalam mein Karbala ki mitti se uthta hua wo paighaam hai jo hamesha ke liye Haq aur Batil ke darmiyan farq ko wazeh karta hai.

Apne dil ko jhunjhor dene wali is manqabat ko suniye, mehsoos kijiye aur share kijiye.


📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

🌐 Website: https://darulquranalsaeedia.com

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#SyedNayWadayNibhaDiye #KarbalaKaWaqia #ImamHussainAS #JamiaSaeediaDarulQuran #Muharram2025 #YaHussain #ShuhadaEKarbala #IslamicHistory #Manqabat #Nohay

jamia saeedia darul quranmuharram 2025islamic historysyed karbala wadaykarbala ka waqiamanqabat imam hussainshuhada e karbalayazid aur haq ka farqnoha imam
