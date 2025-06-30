© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Syed Nay Karbala Main Waday Nibha Diye Hain 💔 | Manqabat-e-Imam Hussain | New Naat 2025
📝 Description:
"Syed Nay Karbala Main Waday Nibha Diye Hain" ek jazbaati aur roohani kalam hai jo Imam Hussain A.S aur unke wafadar saathiyon ki wafadari aur qurbaniyon ko yaad dilata hai.
Is kalam mein Karbala ki mitti se uthta hua wo paighaam hai jo hamesha ke liye Haq aur Batil ke darmiyan farq ko wazeh karta hai.
Apne dil ko jhunjhor dene wali is manqabat ko suniye, mehsoos kijiye aur share kijiye.
