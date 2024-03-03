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Юрий Нестеренко Эта война не должна завершиться миром Эта война не должна завершиться миром. То есть, конечно, должна, но не тем, в котором Просто солдаты расходятся по квартирам И уступают друг другу по договорам. В этой войне компромисс - это выстрел в спину Всем, кто стоит против чистого зла России, Это предательство павших за Украину - И добровольно, и всех, кого не спросили. Это предательство будущего, поскольку Зло, не добитое ныне, вернется снова - Или от русских останутся лишь осколки, Или они нас лишат бытия земного. Там не народ, там не нация - поголовье! Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо. С дьяволом сделки подписываются кровью И ничего не приносят, помимо ада! Русская нечисть питается только страхом, Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга; Если ж их планы окончатся полным крахом, Дальше они уже сами дожрут друг друга! Пусть же солдаты поведают командирам - Чистое зло покоряется только силе! Эта война лишь таким завершится миром, В коем не будет уже никакой России! 5 апреля 2022