15/4/23 G-SMBA GROUND LEVEL MY HOME UNSAFE FLY REPORT CAA 28620

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G-ONTV UNSAFE FLY REPORTED CAA 28621, G-EORG , OE FUX OVERHEAD , G-JZBS PLUMMETS DOWN OVER METRO IN TRANSIT OVERHEAD GROUND LEVEL UNSAFE FLY REPORTED, G-DRTP, EI-EVC PLUMMET DOWN OVERHEAD GROUND LEVEL UNSAFE FLY
http://www.torturedinamerica.org/
/> AIRCRAFT - Wherever a targeted individual goes they are always
being tracked by aircraft . The most prevalent (and easy to see), in my
case at least, is a small white propeller aircraft and less frequently a
dark helicopter.
Direct Energy Weapons. United States Patent Application: (uspto.gov) wherein the mobile vehicle is an aircraft.
United States Patent Application: 20070139247
12, wherein the mobile vehicle is an aircraft.
A SAMPLE OF LOW FLY BREACHING (PASSING DIRECTLY OVERHEAD GROUND LEVEL) GANG STALKERS REPORTED TO THE CAA. MANY SHOWN HAVE BUZZED ME 1000's OF TIMES UNSAFE FLYING.
RAF CHIPMUNKS FROM BOCKENFIELD: WG458, A6 ECZ, WB697, ZM311, ZM419, G-FLXI, G-OJWS, N111SC, ZZ176, ZM403, ZM408, G-ZEBY, G-GDFN, G-RIZZ, G-OATL, G-FNOT, N2445V, G-OBMS, G-BRAK, G-WEND, G-AYMK, G-WEEV, G-NICU, G-BBMB, G-MFLT, G-OANN, G-BNJH, G-JOHA, G-JABZ, G-CMEI, G-SACT, G-CCYJ, G-CCNR, G-CFDO, G -AYRT, G-TUMO, G-MOAL, F-HBLP, G-EORG,
M-ODKZ, OE GLY, G-RSKR, N517FD, G-MCGR, G-BDAG, G-BMBB, G-EINI, N228US, G-CEGK, G-CEKD, G-BJZN, G-JMAW, G-SYDH, G-IFIT, G-GMAH, G-SICB, G-DRTL,G-TUCK, G-JEFA, G-CGNG, G-ZEBY, G-AWUJ, G-KEVI, G-OATL, N111SC, ZM311, HB WZP, ZM311, G-MOOD, D-FIBE,G-LFSJ, G-MACI, G-TEDI, PH LAW, G-ONTV, G-OMHC,G-CCPV, G-ETJA, G-BEZV, N3544M, N999F, G-BYXL, G-PDGX, G-BHJO, G-CHRM, G-BKEV, G-SENS,420V, G-EMHE, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-MYJD, G-JTPC, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-GNMM, US NAVY 610 HSC 11, G-GFCA, G-EDYO, G-PCOP, G-GAMA, D-GFAS, G-BYXD, A6 ENV, G-BOXC, G-GDFB, G- JZHA, G-TSGJ, G-POPA, G-JLIN, G-BNOM, G-JECR, G-BOXC, G-VIPA, D-HOAE, G-PDGT, G-YEOM, G-ATRM, G-BOFR, EI RJW, G-BEZV, G-EMED, G-NHAC, G-NTWK, G-LXUS, G-BNOM, G-CDGV, G-DRTC, G-AZNO, G-CBAR, G-BBNZ, G-BOPA, ZM333, ZM405,G-MRTP, G-CDDF, G-NGCC, G-NLEE, G-OGGY, G-BGGM, G-CHER, G-TCDF, G-AXTA, G-MACR, G-CFDO, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-IANZ, G-MYJG, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-BDAG, G-AWGZ, F-HBXB, G-EZNM, G-POLB, G-CFLD, G-G-G-CCV, G-MRSS, OO MMM, G-EZFZ, G-CIOO, G-EZGA, G-FRRN, G-ODEE, G-ZDEA, G-CJJA, G-CIPL, G-BMFD, EI EMJ, N25OMD, G-VOAR, G-GHKX, G-KNCG, G-FDZZ, G-BSJX, D-EIVQ, EI RJH, G-JZHF, G-BPRI, G-KOVU, G-AVRK, G-BFTC, N150ZZ, N986JT, G-ECOP, G-JZHG, OE LOJ, G-ECOK, G-GBAS, G-JAVO, G-PVSS, G-G-G-GDFD, G-BXSG, G-CBOP, G-G-G-G-GDFZ,G-TCDL, G-BSHP, G-CCNP, G-MOSJ, G-DXTR,G-RJXJ, EI RJR, PH BXG, G-HUBB, G-OCCH, G-BMKT, G-OPFR, EI RJX, G-MRSS, G-BIVF, EI EMJ, G-MIND, G-BUUL, G-RVRT, G-DWCE, G-VFAS, G-CPOP, G-BBSA, G-BOJZ,G-ONUN, G-BNOH, G-BXCY, G-XXIV, WZ447, G-ZXCL, G-TZED, G-ECGC, G-TUCK, G-CETU, G-BHHE, G-DAAZ, N25OMO, G-BXLY, G-BBNJ, G-ZIPA, G-ASMJ, G-JZHX, G-EUUC, G-EIEB, G-PRPH,EI RJT, G-ATMC, G-EMEH, G-HLSA, G-BYFR, G-HALS, G-CKCL, G-CHAG, G-EYDO, G-BCTK, G-ZDEA, G-JRER, G-CFGJ, G-BGTF, G-ZDEA, G-BTMR, G-CGOS, DE LOJ, EI RJY, G-EJRS, G-IFIT, G-PTTD, G-RICO, G-BHXK, G-BDUY, G-BRDO, G-AYAW, G-OBMS, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-FDZY, G-BKWY, G-BNOF, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG,M-SHRM, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-PCMC, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-BKWY, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-BSFX,G-CGNG, 2 BOYS, D-ERMK, G-FDZY, G-CCWM, G-TAWL, G-MCGS, G-GOWF, G-EELS, G-EWZZ, G-AVGA, G-PTTA, G-BAXY, G-IASB, G-IASA, G-AZBE, G-WBVS, G-TCDL, G-RATV, G-PTTC, G-ARAW, D-ABQM, G-CEXO, G-LUKA, G-JECX, G-RWEW, G-STAN, G-DMPP, G-BIXH, G-HOPE, G-BOFZ, G-SUZN, G-AYGP, G-PTTB, G-WAVA, G-EJRS, G-NELS, G-LANG, G-BRJV, G-BDFZ, G-BUIF, G-LWLW, G-RVNG, G-BMUZ, G-NALA, G-BRLO, G-EZFS, G-OFFO, G-BJVT, G-EGRV, G-NEAU, G-CPAS, G-TVHB, G-POLX, G-POLB, G-AYEF, G-EWZZ, G-AWOT, G-POLA, G-ECGC, G-BTAW, NH2JA, G-NHAC, G-CDMV, D-ACNM, G-EVEZ, G-BTFP, F-GBVN, G-PECK, G-FBRN, G-KRES, G-BKWY, N58JA, G-ADMT, G-MFLM, N177SA, G-AZFA, G-ILFF, PH ILM, N177SA, ZZ176, G-BWLL, G-ZINC, LN 318, G-BSYG, G-BKAZ, G-COBS, EI FSL, G-THDR, G-BKAM, G-BMRJ, G-CGNE, PH DYX, G-BTZA, G-MZOG, RAF 505 HERCULES, G-DODG, RAF ZZ178, D-AECF, G-TIPR, G-BOVK, ZM401, A6 EEB, G-FRAH, G-BGMT, G-MOAL, F-HBLD, 2 LOOK