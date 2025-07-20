BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

423) 6G – O conforto é o inimigo, a comodidade é o veneno (resumo)
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
64 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
87 views • 2 months ago

Fonte – Psinergy channel; Junho 19, 2025.

Prelude to Robin Research i & ii : https://odysee.com/@Psinergy:a/trim.9226F35F-938E-43BE-B4C3-E48EAB925FFB:4


Recomendado :

Versão (narrado EN; legendado PT):

-- 424) Porque precisaram das injecções? E agora? (narr. PT; leg. PT): https://www.brighteon.com/9d538cc5-ceda-4d62-b4ce-096cff133af1

-- 424) Porque precisaram das injecções? E agora? (narr. EN; leg. PT): https://www.brighteon.com/af8fdf69-3686-4d47-8e2d-bbb1e31dc894

409) ECONOMIA BIOLÓGICA TOKENIZADA: https://www.brighteon.com/8df8c54c-4e78-48c6-83b8-b3ba9e7a31af

414) Convergência Biodigital ("Maravilhoso Mundo Novo"): https://www.brighteon.com/65bf1694-03dc-4d06-82b0-d9fc427d2154

415) "O dinheiro não importa mais quando se pode controlar as pessoas" – Dr. Jack Kruse: https://www.brighteon.com/72d84b37-6ecf-49ea-8fe9-0202b8e723c7

420) DETALHES DO PROGRAMA EUGÉNICO PLANETÁRIO: https://www.brighteon.com/be1b003b-4569-488a-9ed7-ee55690e3000

421) CICLO DO DOMÍNIO DIGITAL DA HUMANIDADE: https://www.brighteon.com/3412db23-0b97-47b3-bc20-7f85f311d87e

422) Convergência Biodigital (RESUMO) – Dr. Lee Merritt ft. Harald Kautz-Vella. https://www.brighteon.com/5ef6ac14-9e83-457b-92a8-ff96294099fb


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

https://www.youtube.com/@ElectrosmogPortugal


Keywords
5g6gdigitaltokeneconomiabiologiavenenowbancibersegurancaconvergenciacibersecurityconfortoinimigocomodidade
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy