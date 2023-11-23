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WM GREER & ROY KELLERMAN DIDN'T SHOOT JFK!
EARTH SHAKING NEWS
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56 views • 11/23/2023

THIS SHOCKING VIDEO PROVES NEITHER WM GREER THE JFK LOMO DRIVER NOR ROY KELLERMAN BOTH SITTING IN THE FRONT SEAT SHOT PRESIDENT KENNEDY. SINCE TERRAL CROFT AKA BLACKSTAR REFUSES TO ACCEPT THE TRUTH I'VE DECIDED TO PART WAYS WITH HIM. MY GOAL IS TO RECORD FOR HISTORY WHAT REALLY HAPPENED WITH PRESIDENT KENNEDY WAS ASSASSINATED BY THE DARK FORCES WITH THE AMERICAN GOVERNMENT AND THE DEMONIC MAFIA. IT'S SAD PEOPLE DON'T GIVE A DAMN ABOUT THIS TRAGIC EVENT BECAUSE THIS WAS THE DAY AMERICA DIED MORALLY, SPIRITUALLY AND PHYSICALLY. NOW AMERICA WILL PAY THE PRICE FOR ACCEPTING THINGS AS THEY ARE INSTEAD OF STANDING UP AND FIGHTING THIS UGLY EVIL LIKE I HAVE HAD TO DO FOR 50+ YEARS NOW. ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. AMERICANS ARE SLATED FOR ELIMINATION NOW...WAKEUP!

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