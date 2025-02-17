BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
411) Nós somos os Piratas (Steve Pieczenik – "We are the Pirates")
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
96 views • 6 months ago

Fonte – Canal Psinergy; Fev. 16, 2025.

Thinkin ~ masons, malta and misdirection: https://odysee.com/@Psinergy:a/trim.12E5CC21-A9D6-4856-92B3-5D747192F114:b


Bandeira Negra:

2024-02-25 | Aviso Público Internacional — A bandeira furtiva e enegrecida do Reino Unido:

https://www.brighteon.com/watch/cbb078e6-e476-4f58-8544-a894e3cefc65?index=14

https://www.youtube.com/watch?v=znXTJCPcVRA&list=PLfBjto3waCtYlL3P3umfY2k24fc3ANWO5&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=zDTEgn1q8QM&list=PL2tGa00CavsdQWCRZUmvyxu2BbhLjD0uG&index=12

Rituais e simbólica:

RARE SIGHTING: Public Stunned as Nobody Expected to See This! https://www.youtube.com/watch?v=VfwWG7eIzu4

Blood-covered Household Cavalry horses run loose through London: https://www.youtube.com/watch?v=mNilQqPwCg0

Piratas e citações:

Steve Pieczenik: https://www.youtube.com/user/stevepieczenik/videos

Dark Journalist: https://www.darkjournalist.com/

Brendon O'Connell: https://www.youtube.com/@Talpiot_Program/videos

(IMPERDÍVEL) Lista de vídeos | Traitors To Trump - Rats In The Ranks: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwO55PgL6WNBLS2ORes-J635YnPstkziv

(IMPERDÍVEL) 09. Traitors To Trump (2 of 3) - Mike Flynn, Roger Stone & Their Links To Sex Orgies & Neo-cons : https://youtu.be/ph-CKPLYq4o?feature=shared&t=1634

10. Traitors To Trump (3 of 3) - Mike Flynn, Roger Stone & Their Links To Sex Orgies & Neo-cons : https://youtu.be/z6sKcRq3XGI?feature=shared&t=2563

Industrial_Zionism: https://mega.nz/file/9mYxmYhR#J9nvUZ4DgrmKK7_PvBDWF5Q8pcZeDDPPhjJKjX_Bbo4


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

https://www.youtube.com/@ElectrosmogPortugal

alex jonesdarpasteve pieczenikpiratesdark journalistsabrinapiratasmaravilhoso mundo novo
