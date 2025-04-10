EMF Messung mit erschreckenden Ergebnissen

Wir waren unterwegs und habe die EMF-Felder in und um Stuttgart gemessen und sind zu erschreckenden Ergebnissen gekommen!



Alle meine Links und mein Schaffen unzensiert unter: taplink.cc/hdw



Weitere Informationen zu den Gefahren von Strahlung:



5G Apokalypse - Das Ausrottungsereignis - Eine Sacha Stone Dokumentation (https://odysee.com/@Alphavuk:7/5G-Apokalypse---Das-Ausrottungsereignis--Eine-Sacha-Stone-Dokumentation-Vollsta%CC%88ndig-auf-deutsch---u%CC%88berarbeitete-Version:3)



WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und Co. – totale Zerstörung unserer Zellen (Film von James Russell) (https://www.kla.tv/2025-01-25/31391&autoplay=true)