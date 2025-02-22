© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 115.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Вопрос о Созвездии Орион.
03:54 — Вопрос о Священной Девятке Звёздных Нетеров.
05:45 — Как научиться всегда жить только в реальности?
07:04 — У Духа Святого Полная Власть над Материей?
08:31 — Вопрос о пользе личных недостатков для окружающих.
09:25 — Силой мысли можно изцеляться?
09:49 — В чём состоит «отработка кармы»?
10:45 — Вопрос о элементалах.
13:18 — Тьма — это то, что ещё не увидено как Свет?
13:52 — «Кто раздражается, тот будет раздражаем; кто боится, будет устрашаем, и т.д.». Другого пути для изцеления нет?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
