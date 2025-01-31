BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 76: Zusammenfassung der Episoden 52-75
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
1 follower
19 views • 7 months ago

Die Zusammenfassung des letzten halben Jahres – alle Episoden seit Juli’24 auf einen Blick, teilweise mit zusätzlichen Gedankengängen.

Leider haben sich bisher nicht genügend Zuschauer gefunden, damit ich die Sendung auf Brighteon weiterführen kann. Du findest die fehlenden Episoden daher bisher nur auf anderen Plattformen: Odysee, Bitchute, Rumble, Youtube und Spotify.

Welche Bannbrecher-Sendungen hast du verpasst?

Schau rein -- und hilf Bannbrecher & Dammbrecher auf Brighton zu promoten, indem du Episoden verlinkst, einbettest und auf Social Media teilst.

Auf gehts, die paar hundert Views kriegen wir noch hin!


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach gangbaren Wegen in eine lebenswerte Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

Unsere Website

https://bannbrecher.de

enthält hilfreiches Material zur Sendereihe und alle Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Kommentare nehmen wir gern im Blog https://bannbrecher.de/blog/ oder auf https://odysee.com/@bannbrecher entgegen. Auf sachliche Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen - gehen wir gern ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist. Pöbeleien nehmen wir uns die Freiheit unkommentiert zu löschen.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
traumasatanismusanarchiephilosophiebewusstseinvoluntarismusselbstbestimmungnaturrechtauroville
