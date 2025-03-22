BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
22.03.2025 К чему приведет встреча Трампа и Зеленского. Истинный православный смысл. (Выпуск №276. Часть 2)
Vera77
Vera77
3205 views • 5 months ago

Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал на Bastyon https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

12:56 https://yandex.ru/video/preview/14440742302814031861 Скандальная встреча ТРАМПа и Зеленского. 01032025

21:30 https://yandex.ru/video/preview/16561521850320006492 Встреча Трампа и Зеленского. Самые скандальные переговоры состоялись в Белом доме

40:57 https://yandex.ru/video/preview/2077715520007958092 Библия. Книга Исход. Ветхий Завет (читает Игорь Козлов) | Чтения | Дзен

54:43 https://news.mail.ru/politics/65209887/?frommail=1&utm_partner_id=625 Кремль заявил, что Путин и Трамп находятся «в начале пути»

55:15 https://rutube.ru/video/b4dd851df527adcc3661a352e195aa44/ «Сегодня»: 15 марта 2025 года. 16:00 | Выпуск новостей | Новости НТВ

1:00:31 https://rutube.ru/video/00699f6609c5cd9feec1351ed99cfd8e/ Грейхаунд | Greyhound (2020)

1:19:38 https://rutube.ru/video/708d4e6b36ad0bba94809e65c75df368/ Доминика (фильм, 2024)

1:29:06 https://yandex.ru/video/preview/3669091923369393782 Беседа 51 из цикла "Духовная жизнь по Симеону Новому Богослову". Священник Константин

1:56:28 https://rutube.ru/video/7129caa7dffb14511bda5d4126a73925/ «Сегодня»: 3 марта 2025 года. 19:00 | Выпуск новостей | Новости НТВ

https://rutube.ru/video/25776b098b9317e4cfc44e5fd6a2dbd3/ Приговор по делу Елены Блиновской. Стрим

healthgodreligion
