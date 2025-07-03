© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Maidan e Karbala Mein Hussain Ibn e Ali (RZ) Ka Hosla 🖤🥺 | New Bayan | Peer Ajmal Raza Qadri
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko choo lenay wala bayan jo Imam Hussain Ibn e Ali (RZ) ke hoslay, sabr aur haq par qaim rehne ki misaal deta hai.
Maidan-e-Karbala mein jis tareeqay se Imam Hussain RZ ne zulm ke samne jhukne se inkaar kiya, woh har musalman ke liye roshni ka charagh hai.
Is bayan ko zaroor suniye aur aage share karke Imam Hussain RZ ke paighaam ko phailaaiye.
📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri
🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Contact: +92 323 0717702
