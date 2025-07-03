BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Maidan e Karbala Mein Hussain Ibn e Ali (RZ) Ka Hosla 🖤🥺 | New Bayan | Peer Ajmal Raza Qadri
Maidan e Karbala Mein Hussain Ibn e Ali (RZ) Ka Hosla 🖤🥺 | New Bayan | Peer Ajmal Raza Qadri

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko choo lenay wala bayan jo Imam Hussain Ibn e Ali (RZ) ke hoslay, sabr aur haq par qaim rehne ki misaal deta hai.

Maidan-e-Karbala mein jis tareeqay se Imam Hussain RZ ne zulm ke samne jhukne se inkaar kiya, woh har musalman ke liye roshni ka charagh hai.

Is bayan ko zaroor suniye aur aage share karke Imam Hussain RZ ke paighaam ko phailaaiye.


📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri

🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Contact: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#Karbala #ImamHussain #PeerAjmalRazaQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #Muharram2025 #KarbalaKaWaqia #ShuhadaEKarbala #HoslaEHussain #YaHussain #IslamicBayan

jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadriislamic bayanmuharram 2025karbala ka waqiashuhada e karbalamaidan e karbalaimam hussain ka hoslakarbala bayanhussain ibn e ali
