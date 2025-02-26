BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
THEY LIED
gentilenationsrising
gentilenationsrising
9 followers
213 views • 6 months ago

PLEASE UNDERSTAND THE TRUTH THAT UNITED NATIONS (UN) IS A TERRORIST ORGANISATION CONTROLLED BY ZIONIST BANKERS THAT OWNED ALL THE GOVERNMENTS, MEDIAS, EDUCATION SYSTEM, PHARMACIES. THESE ARE THE SAME PEOPLE WHO LIED US ABOUT FRENCH REVOLUTION 1776, RUSSIAN REVOLUTION 1917, SPANISH FLU, WW1, WW2, USS LIBERTY 1967, COVID, 9-11, IRAQ WARS, VACCINES, GMO, CHEMTRAIL, AIDS, CANCER, BIRD FLU, EBOLA, UKRAINE WAR, GLOBAL WARMING, GLOBAL FINANCE COLLAPSE, GENOCIDE OF PALESTINE FOR THEIR NEW WORLD ORDER AGENDA TO ENSLAVE ALL OF US.

Keywords
vaccinesgmofdaunchemtrailhaarpnew world ordermsmwhowater fluoridationdewcfrcdsimfwef9 11 attackisrael palestine conflicts
