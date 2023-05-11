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'HELL ON EARTH HAS ARRIVED IN THE U_S_
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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115 views • 05/11/2023

ARE YOU AWAKE YET? THE ILLEGALS FLOODING INTO AMRICA RIGHT NOW ARE GOING TO BE MURDERED BY THE DRUG CARTELS. WHY? THEY FAILED TO PAID OR THE MONEY BRIBES SET FORTH BY THESE INSANE GANGSTERS. DON'T THINK FOR ONE MINUTE YOUR SAFE IN AMRICA. THESE BANDS OF DEMONS WILL MURDER YOU IF YOU GET IN THEIR WAY. THIS IS THE BEGINNING OF THE COMPLETE TAKE DOWN OF AMERICA. ARM YOU AND YOUR FAMILY OR YOU'LL BE A CAUSALITY IN THE VERY NEAR FUTURE. STOP WATCHING DAMN ENTERTAINMENT OR TURNING A DEATH EYE TO THIS TAKE OVER OF AMRIC BY THE OCCULT ELITE WHO CONTROL THE ENTIRE WORLD NOW. YOU'RE A FOOL IF YOU DON'T WAKE UP AND REALIZE AMERICA HS BEEN DESTROYED FROM WITH NOW. SEND THI SHOCKING VIDEO TO EVERYONE NOW...

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