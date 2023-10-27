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'MIDDLE EAST RIGGED WAR EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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69 views • 10/27/2023

LT. COL ROY POTTER EXPOSES THIS BANKER NEW WORLD ORDER WAR LIKE NO ONE ELSE. HE DOESN'T PULL ANY PUNCHES HOLDING THOSE ACCOUNTABLE WHO BRUTALLY SLAUGHTER VICTIMS ON BOTH SIDES OF THE CONFLICT. SADLY, INNOCENT HUMANS ALWAYS END UP AS THE VICTIMS IN THIS INSANE WORLD. I WISH FOR ONE TIME HUMANITY WOULD RISEUP AND ELIMINATE THESE SATANISTS ONCE AND FOR ALL BUT IT WON'T HAPPEN BECAUSE HUMANITY HAS BEEN BRAINWASHED TO HATE AND MURDER EACH OTHER...HUMANS HAVE TO LOOK FOR ANSWERS SPIRITUALLY! DID YOU KNOW EVERY ANCIENT BELIEF HAD OR HAS A 10 COMMANDMENTS. THAT'S PROOF ENOUGH ALL HUMANITY HAS TO LIVE BY THE COMMANDMENTS OF ALMIGHTY GOD. WAKEUP!

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