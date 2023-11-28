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WARNING! INSANE AMERICANS SELLING THEIR GUNS DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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93 views • 11/28/2023

AMERICANS HAVE FLIPPED THEIR FREAKING MINDS. WHY IN THE HELL WOULD TEXANS TRADE IN THEIR GUNS FOR FREEBEES? HELL! DIDN'T THE ALAMO TEACH THEM ANYTHING? MILLIONS OF ILLEGALS ARE HERE IN AMERICA AND WHEN THEIR FREE EVERYTHING HAS ENDED THEY WILL COME AFTER THESE FOOLS FOR SELLING THEIR GOD GIVEN RIGHT TO PROTECT THEMSELVES. IT'S A FACT WHEN HUMANS, ESPECIALLY ONES THAT ARE FAT LIKE MOST AMERICANS GO 3 DAYS WITHOUT FOOD THEY GO NUTS DAH! THESEW MORONS DESERVE TO BE SLAUGHTERED SINCE THEY CAN'T SEE THE FORREST FOR THE TREES! THE ONLY LOGICAL REASON IS THESE PEOPLE ARE DESPERATE FOR MONEY TO PAY BILLS. ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE ENEMY IS COMING FOR ALL OF US NOW...WAKEUP!

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