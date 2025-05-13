BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Gay Ka Peshab Peene Wale VS Zam Zam Peene Wale | Raza Saqib Mustafai Bayan🔥
23 views • 4 months ago

Gay Ka Peshab Peene Wale VS Zam Zam Peene Wale | Raza Saqib Mustafai Bayan🔥

http://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Is behtareen aur asar anghez bayan mein Hazrat Raza Saqib Mustafai sahab ne fitri aur nafitri logon ke darmiyan farq ko bayaan farmaya.

Aaj ke fitno bhare dor mein, jahalat aur gumrahi ka darya beh raha hai. Kya woh log jo fitrat se door ho chuke hain, zam zam peene walon, taharat aur imaan walon ka muqabala kar sakte hain?

Yeh bayan sirf muqablay ka nahi, balke soch badalne ka paighaam hai.

📺 Channel: Jamia Saeedia Darul Quran

🎤 Bayan: Raza Saqib Mustafai

🕊️ Paighaam: Hidayat, Taharat aur Imaan

🏷️ Hashtags:

#RazaSaqibMustafai #ZamZam #IslamicBayan #ImanWale #LGBTQAurIslam #ZamZamVsHaram #JamiaSaeediaDarulQuran #HaqAurBatil #IslamKaPaighaam #FitnaKaDor

