Константин Березин и Елена Васильева

Конечно же мы все любим и уважаем и Елену Борисовну Васильеву и Константина Александровича Березина. Но. Все живые люди. У всех может быть реакция. Могут быть ошибки.

В данном видео образец благородного ответа Константина Александровича Березина. Благородства, которого так не хватает в Австрии, в которой я каждый день наблюдаю

скотство, хамство и дикарство.

Оригинал видео: Киев Русь покрестил, он ее и отпоет. История одного "конфликта". https://www.youtube.com/watch?v=8viN-rHvye0

На канале: "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов https://www.youtube.com/@gazetang

Оригинал видео: Поговорим обо всем понемногу 2 апреля. Стрим https://www.youtube.com/watch?v=5nj6B3npnK8

44:40 / 1:39:17 О лжи Шендеровича про иностранцев воюющих за Украину.

47:14 / 1:39:17 У Елены Васильевой к Константину Березину претензий нет.

1:15:33 / 1:39:17 Елена Васильева о Константине Березине и предложение Елены Васильевой сделать совместный эфир.

1:18:56 / 1:39:17 ​Фейгин должен извиниться!

1:21:54 / 1:39:17 Елена Васильева зачитывает ответ Березина.

1:22:45 / 1:39:17 Валера называет Березина сотрудником ФСБ. Елена Васильева против такого названия.

1:32:23 / 1:39:17 Валера о комментарии, чтобы Валера написал Березину и лично ему это сказал, что Березин фсбшник.

1:35:41 / 1:39:17 Валера обращается к Константину Березину.

На канале: Elena Vasiljeva https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva

Оригинал видео: Поговорим обо всем понемногу 2 апреля. Стрим

Оригинал видео: Татарский: опять ляпы: https://www.youtube.com/watch?v=PLWNhz6udO8

1:43:38 / 2:13:57 О журналистах.

1:53:41 / 2:13:57 О Валерии Новодворской.

Табах, Осечкин: что это было? Разбор полетов... https://www.youtube.com/watch?v=f9KIpupt_40

8:05 / 37:46 Сдесь Елена Васильева вас рекомендует.