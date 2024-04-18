Константин Березин и Елена Васильева

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Конечно же мы все любим и уважаем и Елену Борисовну Васильеву и Константина Александровича Березина. Но. Все живые люди. У всех может быть реакция. Могут быть ошибки.
В данном видео образец благородного ответа Константина Александровича Березина. Благородства, которого так не хватает в Австрии, в которой я каждый день наблюдаю
скотство, хамство и дикарство.
Оригинал видео: Киев Русь покрестил, он ее и отпоет. История одного "конфликта". https://www.youtube.com/watch?v=8viN-rHvye0
На канале: "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов https://www.youtube.com/@gazetang
Оригинал видео: Поговорим обо всем понемногу 2 апреля. Стрим https://www.youtube.com/watch?v=5nj6B3npnK8
44:40 / 1:39:17 О лжи Шендеровича про иностранцев воюющих за Украину.
47:14 / 1:39:17 У Елены Васильевой к Константину Березину претензий нет.
1:15:33 / 1:39:17 Елена Васильева о Константине Березине и предложение Елены Васильевой сделать совместный эфир.
1:18:56 / 1:39:17 Фейгин должен извиниться!
1:21:54 / 1:39:17 Елена Васильева зачитывает ответ Березина.
1:22:45 / 1:39:17 Валера называет Березина сотрудником ФСБ. Елена Васильева против такого названия.
1:32:23 / 1:39:17 Валера о комментарии, чтобы Валера написал Березину и лично ему это сказал, что Березин фсбшник.
1:35:41 / 1:39:17 Валера обращается к Константину Березину.
На канале: Elena Vasiljeva https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva
Оригинал видео: Поговорим обо всем понемногу 2 апреля. Стрим
Оригинал видео: Татарский: опять ляпы: https://www.youtube.com/watch?v=PLWNhz6udO8
1:43:38 / 2:13:57 О журналистах.
1:53:41 / 2:13:57 О Валерии Новодворской.
Табах, Осечкин: что это было? Разбор полетов... https://www.youtube.com/watch?v=f9KIpupt_40
8:05 / 37:46 Сдесь Елена Васильева вас рекомендует.