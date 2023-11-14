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'JIM MARRS EXPOSES THE JFK ASSASSINATION! E...XCELLENT
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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124 views • 11/14/2023

JIM WAS & EXCELLENT RESEARCHER AND LIVED THROUGH THE ENTIRE JFK ASSASSINATION. HE EXPOSED 95% OF THE WHAT REALLY WENT ON DURING THE ASSASSINATION. CIA WM CASEY  DECLARED WHEN NO ONE BELIEVES ANYTHING ANYMORE.WE'LL HAVE DONE OUR JOB DAH! PEOPLE DO BELIEVE IN HATRED AND KILLING EACH OTHER NOW. SO BASTARD CASEY WAS PROVEN WRONG!  THE MURDER OF JFK IS A RABBIT HOLE THAT WILL NEVER BE FILLED. THE OCCULT CIA MADE SURE THIS INSANITY WOULD NEVER END. YOU BETTER BE PREPARED TO DEFEND YOURSELF AS AMERICA COLLAPSES FROM WITH. THESE ARE DARK DAYS BEFORE US NOW...WAKEUP!

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