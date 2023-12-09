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'FALSE PROPHET BENNY HINN EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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61 views • 12/09/2023

BENNY HINN IS THE PERFECT CON ARTIST. THIS WOLF IN SHEEPS CLOTHING HAS FLEECED COUNTLESS PEOPLE OUT OF THEIR HARD EARNED MONEY. HIS FAKE HEALINGS HAVE CONNED THE SMARTEST HUMAN BEINGS. HIS BIG DOWN FALL WAS DENYING HE HAD A SEXUAL ENCOUNTER WITH SPIRITUAL WITCH PAULA WHITE. HINN HAS SINCE TRIED TO MAKE A COMEBACK BUT THE PEOPLE KNOW BETTER THAN BELIEVE THIS SWINDLER. IT'S TIME THE PUBLIC WISEUP AND REALIZE ALL MEGA PREACHERS ARE WOLVES IN SHEEPS CLOTHING. PREP, PRAY AND BE READY FOR HELL ON EARTH BECAUSE HUMANITY HAS ENTERED THE END TIMES NOW...

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