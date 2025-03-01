BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Δρ. Άνα Μαρία Μιχαλτσέα - Η Απεριόριστη Δύναμη του Νου: Από την Αυτογνωσία στην Συλλογική Αλλαγή
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
15 views • 6 months ago

Βίντεο Νο 382

----------------

📍 Το μήνυμα της Δρ. Άνα Μαρία Μιχαλτσέα μέσα από αυτό το αυθόρμητο βίντεο είναι το ακόλουθο:


Αγαπητοί μου,


🔺Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτόν τον στοχασμό σχετικά με τη φύση της πραγματικότητάς μας. Αυτή εξερευνά τη δύναμη του πνεύματός μας να βρει λύσεις και αντίδοτα που οι υλιστές και οι δογματικοί άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν, αλλά που είναι εντός των δυνατοτήτων μας. Δεν υπάρχει κανένα υποατομικό σωματίδιο που να μπορεί να αντισταθεί στην επιρροή του ανθρώπινου νου. Μπορείτε να αλλάξετε τη δομή της πληροφορίας και την κατάσταση σπιν με μια σκέψη.


🔺Δεν υπάρχει νανοτεχνολογία και κανένα χημικό υλικό που δεν μπορεί να μετασχηματιστεί από εμάς. Πρέπει να κατανοήσουμε την πνευματική μας φύση και τη δύναμη της εστίασής μας.


👉 Η συνέχεια του άρθρου εδώ: https://nioland.substack.com/p/9d6


--------------


👉 Εναλλακτικά από την πληρωμένη συνδρομή στο Substack, μπορείτε να κάνετε εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες δωρεές μέσω του Ko-Fi: https://ko-fi.com/nioland1


--------------------


👉 Το Substack του Nioland είναι μια έκδοση που υποστηρίζεται από τους αναγνώστες.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ:


https://nioland.substack.com/


ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ:


https://nioland.substack.com/subscribe


---------------------


Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!


Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram -


https://t.me/NIO_LAND


----------------------


Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


Στο RUMBLE:


https://rumble.com/c/NIOLAND


Στο SUBSTACK:


https://nioland.substack.com/


Στο BITCHUTE:


https://www.bitchute.com/channel/nioland/


Στο ODYSEE:


https://odysee.com/@NIOLAND


Στο BRIGHTEON:


https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
self awarenesscollective consciousnessspiritual awakeningmind powerana maria mihalcea
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy