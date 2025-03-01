Δρ. Άνα Μαρία Μιχαλτσέα - Η Απεριόριστη Δύναμη του Νου: Από την Αυτογνωσία στην Συλλογική Αλλαγή

Βίντεο Νο 382

📍 Το μήνυμα της Δρ. Άνα Μαρία Μιχαλτσέα μέσα από αυτό το αυθόρμητο βίντεο είναι το ακόλουθο:





Αγαπητοί μου,





🔺Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτόν τον στοχασμό σχετικά με τη φύση της πραγματικότητάς μας. Αυτή εξερευνά τη δύναμη του πνεύματός μας να βρει λύσεις και αντίδοτα που οι υλιστές και οι δογματικοί άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν, αλλά που είναι εντός των δυνατοτήτων μας. Δεν υπάρχει κανένα υποατομικό σωματίδιο που να μπορεί να αντισταθεί στην επιρροή του ανθρώπινου νου. Μπορείτε να αλλάξετε τη δομή της πληροφορίας και την κατάσταση σπιν με μια σκέψη.





🔺Δεν υπάρχει νανοτεχνολογία και κανένα χημικό υλικό που δεν μπορεί να μετασχηματιστεί από εμάς. Πρέπει να κατανοήσουμε την πνευματική μας φύση και τη δύναμη της εστίασής μας.





