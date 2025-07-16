© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kabhi Kisi Bande Ko Itna Tang Na Karna 🥺💔 | Dil Ko Chhoo Jane Wala Bayan | Peer Ajmal Raza Qadri
https://darulquranalsaeedia.com/
https://jamiasaeediadarulquran.com/
📝 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka aik ahem paighaam:
"Kabhi kisi bande ko itna tang na karna ke uski dua tujhe tabah kar de."
Yeh bayan humein insaniyat, rehmat, aur akhlaq ka sabak deta hai.
Zulm aur takleef dena sirf dard nahi deta — kabhi kabhi woh dard bad-dua ban kar lautta hai.
Is paighaam ko zaroor suniye, amal kijiye aur dosron tak pohchayein!
📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri
🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#PeerAjmalRazaQadri #DilKoChhooGaya #Insaniyat #IslamicBayan #AchiNaseehat #JamiaSaeediaDarulQuran #Baddua #ZulmNaKaro #HeartTouchingBayan