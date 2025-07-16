BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Kabhi Kisi Bande Ko Itna Tang Na Karna 🥺💔 | Dil Ko Chhoo Jane Wala Bayan | Peer Ajmal Raza Qadri
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 2 months ago

Kabhi Kisi Bande Ko Itna Tang Na Karna 🥺💔 | Dil Ko Chhoo Jane Wala Bayan | Peer Ajmal Raza Qadri

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka aik ahem paighaam:

"Kabhi kisi bande ko itna tang na karna ke uski dua tujhe tabah kar de."

Yeh bayan humein insaniyat, rehmat, aur akhlaq ka sabak deta hai.

Zulm aur takleef dena sirf dard nahi deta — kabhi kabhi woh dard bad-dua ban kar lautta hai.

Is paighaam ko zaroor suniye, amal kijiye aur dosron tak pohchayein!


📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri

🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#PeerAjmalRazaQadri #DilKoChhooGaya #Insaniyat #IslamicBayan #AchiNaseehat #JamiaSaeediaDarulQuran #Baddua #ZulmNaKaro #HeartTouchingBayan

Keywords
jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadridil ko choo jane wala bayankisi ko takleef mat doinsaniyat ka paighamroohani taqreerdua aur baddua
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy