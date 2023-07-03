Важные подробности: Умные города — Цифровая идентификация, Концепция «Нулевое доверие»

"... — Давно подробно разработаны «лимиты» для жителей «системы CBDC»: например, допустимый так наз. «углеродный след» вследствие пребывания и жизнедеятельности данного человека на планете, — для большинства пользоваться автомобилем и общественным транспортом станет недоступно, а также продуктами животноводства и т.д. из-за превышения позволенного лимита выброса CO2 в атмосферу. Именно поэтому большинству также будет «предложено» перейти на потребление продуктов из насекомых, сверчков и прочих неподходящих и вредных для человеческого организма ингредиентов. И всё это «во имя якобы борьбы за экологию» на планете! Но на самом деле надо помнить, что это только предлоги и внешнее показное «оформление» деятельности глобалистов по порабощению человечества и чипированию, как их основного плана. Все демонстрируемые на публику как бы правдоподобные поводы в виде стремления «сохранить экологию», «борьбы против кризисов, опасных пандемий, глобального потепления», «установления лимитов на потребление», «соцрейтинга», системы «социальных кредитов» и т.д., возпитывающих (дрессирующих) население, — это только промежуточные этапы порабощения и создание видимости, будто они в самом деле стремятся «делать добро». Чтобы большинству не к чему было придраться и заподозрить, что на самом деле их цель совсем иная.— Главной целью глобалистов, точнее, действующих через них инфернальных существ, демонов, — является чипирование землян и таким способом полное уничтожение человечества как рода! С уловлением порабощённых душ в безсветные нижние ярусы..."

(Из статьи: "Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).

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