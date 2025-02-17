BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Europas Zukunft - The black mass
From Truth And Other Lies
12 followers
1
66 views • 6 months ago

Ein altes Video (viel zensiert & kaum findbar), dass frühzeitig gewarnt hat vor der heute eingetretenen Zukunft...

Text von Henry zum Video:
"Wenn auch einige zeitliche Darstellungen in diesem gut gemachten Film nicht ganz passen, möchte ich Ihnen den Film dennoch in Erinnerung rufen. Schauen Sie genau hin, wem diese tödliche Spritze im Verlaufe der Handlung verabreicht wird. Hier sehen Sie den Grund dafür, warum alles was mit Nationalsozialismus zu tun hat verboten, verpönt oder nur mit Lügen behaftet kommuniziert werden darf.
Nehmen Sie sich die wenigen Minuten und denken darüber nach, ob Corona wirklich so schwer zu verstehen ist.

Ich bin kein Befürworter der grassierenden Corona-Diskussionen weil ich mich nicht in Symptomen der jüdischen Weltherrschaft zerreden will. Mir geht es um das Grundprinzip der jüdischen Macht – dem Geld – der Schuld – und der Angst – durch die das Judentum die Welt beherrscht.

Corona ist nur eine sehr kleine, wenn auch bedeutende, Spitze des Eisbergs!

Wer das nicht versteht wird hoffentlich gesund geimpft.
Mit allen Übrigen werden wir die Welt retten!"

Originaltitel des Videos ist "The black mass" - wegen der Migrantenflut.

Henrys Beitrag im Archiv:
web.archive.org/web/20230530044231/https://endederluege.com/die-juedische-spritze/

__
Beitrag vom Henry Hafenmayer Archiv auf Telegram übernommen und Video mirror von:
https://goyimtv.com/v/3301727949/Europas-Zukunft---FTAOL---From-Truth-And-Other-Lies-

germanyhellstormdeutschlandtgsntthe last battledemokratie
