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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 68.Читает Автор. https://youtu.be/iql6DnoJE8g
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Мессианский Путь Исуса Христа длился 3,5 года (с 30-летнего возраста), а после распятия-воскрешения Он с Марией Магдалиной тайно нёс Учение до смерти физической. Есть ли в Вашем пути чёткое разделение на этот счёт?
01:54 — У Исуса Христа при жизни было 12 учеников (и тысячи ходили за ним, как и у Вас в 90-х). У Вас определены эти 12?
02:54 — Как в среде Ваших верующих сегодня исполняется принцип равенства начал, уважение к женщине?
05:30 — Как влияет уплотнение материальности в этой сфере бытия на воплощённых?
07:54 — Насколько приемлемы телесные наказания?
10:19 — Тем, кто занят собою (даже под видом выполнения духовных целей), недоступно верить-знать Тебя в Духе?
11:13 — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Разскажи о роли чувства «благодарности» в жизни?
12:45 — Так много накапливается вещей — и так мало из них ежедневно хоть иногда изпользуются. Остальные вообще просто лежат. Какая мораль из этого?
14:01 — Матерь Мира! Ты на задаваемые вопросы Отвечаешь только письменно, или некоторые сразу Озвучиваешь в Видео?
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-68
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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