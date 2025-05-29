BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
π.Θ.Ζήσης, "Η ψευδοένωση στην Φερράρα-Φλωρεντία στα "Απομνημονεύματα" του Σιλβέστρου Συροπούλου"(Ζ΄)
etangelo
etangelo
74 followers
6 views • 3 months ago

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης," Ἡ ψευδοένωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) στα "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Ζ΄) "Τίτλος Ζ΄ μαθήματος: "Συνεχίζονται οἱ συζητήσεις γιά τήν ἀθέμιτη λατινική προσθήκη τοῦ Filioque ("καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ") στό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἀποκαλύπτεται μυστικό σχέδιο γιά τήν μεταφορά τῆς συνόδου στήν Φλωρεντία. Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων προσπαθοῦν νά πείσουν τόν Αὐτοκράτορα καί τόν Πατριάρχη νά συνεχισθοῦν οἱ συζητήσεις γιά τήν προσθήκη (τοῦ Φιλιόκβε) καί νά ἀποτραπεῖ ἡ μεταφορά στήν Φλωρεντία. Δέν τό ἐπιτυγχάνουν, καί μετά ἀπό πολυήμερη ταλαιπωρία φθάνουν στήν Φλωρεντία τόν Φεβρουάριο τοῦ 1439". Τήν Κυριακή, 25 Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων μέ γενικό τίτλο: " Ἡ ψευδοένωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) σύμφωνα μέ τά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Ζ΄). Πρίν ἀρχίσει τό μάθημα, ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε σύντομα στήν διάτρητη καί ἀδικαιολόγητη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου νά τιμωρηθεῖ ὁ ὀρθοδοξότατος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός μέ ἔκπτωση ἀπό τόν Θρόνο του, μέ ἐκθρόνιση, δηλαδή, χωρίς νά τηρηθεῖ καμμία διαδικασία δικαστική, χωρίς παραπομπή του σέ δίκη, ἀλλά σέ ἁπλῆ συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, χωρίς κατηγορητήρια, μάρτυρες, συνήγορο, ἁπλῶς βάσει καταγγελιῶν πού συνέλεξε καί ἐξήτασε μόνος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, πού προσέθεσε καί δικές του καταγγελίες. Ὁ κατήγορος ἔγινε καί δικαστής μέ παραβίαση πρωτοφανῆ ὅσων προβλέπουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλά καί οἱ στοιχειώδεις κανόνες τοῦ πολιτικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Ληστρική ὄντως σύνοδος, παράνομη συναγωγή, καϊαφικό συνέδριο. Ἐκτενῆ παρουσίαση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς, πρωτοφανοῦς στά ἐκκλησιαστικά δικαστικά χρονικά, θά κάνει ὁ π. Θεόδωρος στό ἑπόμενο κυριακάτικο μάθημα, τῆς 1ης Ἰουνίου στήν αἴθουσα τῆς Σούτσου. Στό εἰδικό Ζ΄ μάθημα γιά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας ἔγινε λόγος ἀπό τόν π. Θεόδωρο γιά τά ὅσα συζήτησαν οἱ Ὀρθόδοξοι γιά τήν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου. Στίς συζητήσεις ἀποφάσισαν νά ἐπιμείνουν στήν ἀθέμιτη και ἀπαγορευμένη προσθήκη τοῦ Filioque ("καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ") στό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί νά μή προχωρήσουν σέ ἄλλο θέμα, ὅπως ἤθελαν οἱ Παπικοί, ἀλλά, νά ἐπιμείνουν οἱ Ὀρθόδοξοι, πώς ἄν δέν ἀφαιρέσουν οἱ Παπικοί τήν προσθήκη, νά ἀποχωρήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό τήν Σύνοδο. Νά μή δεχθοῦν, ἐπίσης, τήν μεταφορά τῆς Συνόδου ἀπό τήν Φερράρα στήν Φλωρεντία, ὅπως μυστικά εἶχαν δεχθῆ ὁ Αὐτοκράτορας καί ὁ Πατριάρχης σέ συνεννόηση μέ τόν Πάπα. Δυστυχῶς, ἐπεκράτησε καί πάλι ὁ μυστικός σχεδιασμός ἐναντίον τῆς πλειοψηφίας. Ἡ σύνοδος μεταφέρθηκε στήν Φλωρεντία, ὅπου ἔμελλε τελικά μετά ἀπό ἀφόρητες πιέσεις νά ἀποφασιστεῖ ἡ ψευδοένωση καί νά προδοθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως θά φανεῖ στά ἑπόμενα μαθήματα.

Keywords
godchristreligionpopegreeceorthodoxy
