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WELCOME TO SATANS ONE WORLD ORDER!
EARTH SHAKING NEWS
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26 views • 12/01/2023

THIS IS THE SATANIC NEW WORLD ORDER BEING SHOVED DOWN YOUR THROAT AMERICA. YOU CAN KEEP YOUR HEAD IN THE SAND AND DON'T GIVE A DAMN BUT, YOU CHICKENS ARE COMING HOME TO ROOST THE DEADLY WINTER THATS HERE NOW. THE ISANE ELITE ELIMINATED FALL AND WE SPED RIGHT INTO WINTER NOW. WE'RE IN THE TRIBULATION NOW AND BEGINNING TO ROLL INTO HELL ON EARTH AT OUR DOORSTEP NOW. THOSE OF YOU WHO SURVIVE THIS PURGE OF AMERICANS WILL FACE TOTAL BONDAGE BY WINTERS END. ARE YOU PREPARED TO FACE HELL ON EARTH BECAUSE ITS COMING FASTER THAN YOU THINK NOW...WAKEUP OR BE MURDERED...

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