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'PRESIDENT KENNEDY FUNERAL SAD!-
EARTH SHAKING NEWS
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31 views • 04/12/2023

HAVE YOU EVER THOUGHT ABOUT THIS! HOW IN THE WORLD DID OUR FASCIST GOVERNMENT GATHER 1,000'S OF PEOPLE IN SUCH A SHORT TIME TO PUT ON A HUGE FUNERAL LIKE THIS WITHIN A WEEK OF JFK'S MURDER. I'LL TELL YOU! THE PLANNING FOR THE FUNERAL TOOK PLACE MONTHS BEFORE THE ASSASSINATION. THIS MEANS THE OCCULT CIA ALREADY HAD EVERYTHING IN PLACE ON 11/22/1963. DID YOU KNOW LL THE POWER WAS CUT IN WASHINGTON D.C. DURING THE MOMENTS OF THE ASSASSINATION? THE ODDS OF THAT HAD TO BE A TRILLION TO ONE. IN EUROPE THE PAPERS HAD THE HEADLINES BEFORE JFK WAS SHOT DAH! WHY DIDN'T YOU KNOW ALL THIS? WHY! BECAUSE YOU DIDN'T CARE ENOUGH TO DO REAL RESEARCH LIKE I'VE DONE. NOW YOU KNOW JUST HOW EVIL THE AMERICAN GOVERNMENT IS. PREP, PRAY & STAY OUT OF THE WAY...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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