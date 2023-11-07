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'REALTY HAS BEEN DESTROYED NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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72 views • 11/07/2023

WE'RE IN A MATRIX AND FEW PEOPLE HAVE NO IDEA WHAT'S REAL AND WHAT'S FANTASY NOW. I'M 75 AND I CAN'T BELIEVE HOW UGLY AND SHEER EVIL THE WORLD HAS BECOME. COUNTLESS PEOPLE THINK NOTHING OF RAPING, ROBBING AND MURDERING EACH OTHER NOW. SATAN HAS TOTALLY POSSESSED MOST OF HUMANITY AND IT'S GETTING MORE EVIL BY THE DAY. THE GOVERNMENTS AND CORPORATIONS HAVE BETRAYED HUMANITY NOW. MOST OF THE CLERGY IS JUST AS CORRUPT AS THE ELITE WHO CONTROL EVERYTHING. I BELIEVE FEW PEOPLE CAN BE REDEEMED NOW. OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM PROTECTS THE CRIMINAL AND JAILS INNOCENT HUMANS. ALL GODLY PEOPLE CAN DO NOW IS PREP, ARMUP AND STAY THEY HELL OUT OF THE WAY. THE WORLD HAS MOVED BEYOND SALVATION AND NEEDS TO BE DESTROYED...WAKEUP!

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