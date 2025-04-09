Why Do We Feel Happy on “Natural Love” Path and Sad When Following “The Way”? Addictions and False Happiness, Spirituality vs Natural Love Path, Self-Honesty

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ORIGINAL:
Why do we feel happy on the "Natural Love" path & sad when following "The Way"?
*************************
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com
Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com
God’s Way: https://blog.godsway.net/
Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth
Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm
*************************
“IF YOU ARE NOT HAPPY ON THE PATH ON “THE WAY” THEN IT’S BECAUSE YOU ARE UNWILLING TO ACTUALLY LOOK AT ANY OF YOUR ADDICTIONS.”
@ 03m09s
“DON’T ASSUME THAT YOU STAYING IN YOUR ADDICTIONS AND FEELING ALL HAPPY IS THE NATURAL LOVE PATH, BECAUSE IT IS NOT. IT IS JUST A SPIRITUAL PROCESS, LIKE SO-CALLED CLAIM TO SPIRITUALITY PROCESS, THAT’S FEEDING YOUR ADDICTIONS. AND YOU LOVE IT.”
@ 08m47s
“IF YOU ARE ON DIVINE LOVE PATH, YOU ARE GOING TO HAVE LESS PAIN THROUGH THE PROCESS, BECAUSE GOD IS GOING TO HELP YOU WITH THE PAIN.”
@ 12m34s
“IF YOU ARE HAPPY ON THE SO-CALLED NATURAL LOVE PATH, YOU ARE NOT ON ANY LOVE PATH, YOU ARE NOT ON ANY LOVE PATH AT ALL. YOU HAVE NEVER EVEN GOT ON A LOVE PATH AT THIS POINT. YOU ARE JUST IN YOUR CODEPENDENT ADDICTIONS AND YOU ARE WANTING YOUR ENVIRONMENT TO MEET YOUR ADDICTIONS. AND THAT’S ALL YOU ARE ON. AND WHILE YOU ARE THERE, YOU ARE NOT ON A LOVE PATH AT ALL. SO DON’T CALL IT ONE. CALL IT WHAT IT REALLY IS – MY CODEPENDENT ADDICTION PATH, MY SELFISH NARCISSISTIC PATH, WHICH IS REALLY WHAT IT IS.”
@ 12m40s
“IF WE FEEL WE ARE HAPPY WHEN WE NO LONGER LISTEN TO DIVINE TRUTH, WE HAVEN’T GONE BACK TO A NATURAL LOVE PATH. WE’VE GONE BACK TO NO PATH AT ALL. THAT’S REALITY.”
@ 13m15s