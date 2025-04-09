BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Why Do We Feel Happy on “Natural Love” Path and Sad When Following “The Way”? Addictions and False Happiness, Spirituality vs Natural Love Path, Self-Honesty
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
34 views • 5 months ago

ORIGINAL:

https://youtu.be/N7JcIjdO49g

Why do we feel happy on the "Natural Love" path & sad when following "The Way"?


*************************


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“IF YOU ARE NOT HAPPY ON THE PATH ON “THE WAY” THEN IT’S BECAUSE YOU ARE UNWILLING TO ACTUALLY LOOK AT ANY OF YOUR ADDICTIONS.”

@ 03m09s


“DON’T ASSUME THAT YOU STAYING IN YOUR ADDICTIONS AND FEELING ALL HAPPY IS THE NATURAL LOVE PATH, BECAUSE IT IS NOT. IT IS JUST A SPIRITUAL PROCESS, LIKE SO-CALLED CLAIM TO SPIRITUALITY PROCESS, THAT’S FEEDING YOUR ADDICTIONS. AND YOU LOVE IT.”

@ 08m47s


“IF YOU ARE ON DIVINE LOVE PATH, YOU ARE GOING TO HAVE LESS PAIN THROUGH THE PROCESS, BECAUSE GOD IS GOING TO HELP YOU WITH THE PAIN.”

@ 12m34s


“IF YOU ARE HAPPY ON THE SO-CALLED NATURAL LOVE PATH, YOU ARE NOT ON ANY LOVE PATH, YOU ARE NOT ON ANY LOVE PATH AT ALL. YOU HAVE NEVER EVEN GOT ON A LOVE PATH AT THIS POINT. YOU ARE JUST IN YOUR CODEPENDENT ADDICTIONS AND YOU ARE WANTING YOUR ENVIRONMENT TO MEET YOUR ADDICTIONS. AND THAT’S ALL YOU ARE ON. AND WHILE YOU ARE THERE, YOU ARE NOT ON A LOVE PATH AT ALL. SO DON’T CALL IT ONE. CALL IT WHAT IT REALLY IS – MY CODEPENDENT ADDICTION PATH, MY SELFISH NARCISSISTIC PATH, WHICH IS REALLY WHAT IT IS.”

@ 12m40s


“IF WE FEEL WE ARE HAPPY WHEN WE NO LONGER LISTEN TO DIVINE TRUTH, WE HAVEN’T GONE BACK TO A NATURAL LOVE PATH. WE’VE GONE BACK TO NO PATH AT ALL. THAT’S REALITY.”

@ 13m15s


Keywords
wisdomgods waysoul foodtrue happinessdivine love pathsoul conditiontrue spiritualitysoul healingsoul searchsoul developmentfeel everythingsoul transformation with godspirit world and afterlifespirituality and addictionsdriven by truth not fearprecious child of godsoul awakeningi want to know everythingselfhonestyreincarnated jesus and mary magdalenelove truth humilityanger and addictionsspirituality vs natural love pathon the way with godthrough the pain with god
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy