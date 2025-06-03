© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Canadian Wildfires 2025 – A Nation Burning 🇨🇦🔥
Description:
Canada is facing one of its worst wildfire seasons yet in 2025.
With thousands evacuated and smoke spreading across North America, the crisis is growing fast. Here’s what you need to know — in 60 seconds. Stay informed with News Plus Globe.
🔖 Hashtags:
