REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 25 - 7ª Temporada - Escuridão no Lado Distante da Lua com Niara Isley

David Wilcock e Corey Goode nos apresentam Niara Isley, uma sobrevivente do lado mais nefasto do Programa Espacial Secreto.
O que começou como um trabalho comum trabalhando em consoles de radar em uma base da Força Aérea tornou-se uma missão especial que mudaria sua vida. Memórias recuperadas de suas provações revelaram múltiplas abduções e uma vida que ela suportou em uma base secreta na Lua. Agora, ela se dedica a ajudar outros abduzidos a aprenderem a superar o trauma e a começar a se curar e a curar o planeta.
Niara Terela Isley é uma pesquisadora e pesquisadora de todos os aspectos de fenômenos extraterrestres, desde acobertamentos governamentais até a expansão espiritual da consciência.