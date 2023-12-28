Ученые: Человечество Убило Океан! Какими Будут Последствия?

Ты знаешь, в чём отличие современного человечества? Мы начали делать то, что до нас никто не додумался, — производить пластик.
Раньше пластика в океане никогда не было. А начиная с 50-го года, весь произведённый пластик на планете рано или поздно в итоге оказывался в океане.
Сейчас, по разным оценкам, в океане находится от 75 до 200 миллионов тонн пластика. Если суммировать площадь всех островов пластика в океане, то она будет равна площади США и Австралии вместе взятых.
❓ Чем так опасен пластик для океана
❓ Как он способствует нагреву планеты
❓ Чем это грозит людям в ближайшие годы
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