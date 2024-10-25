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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 103.
Читает Автор.
Видео на Ютуб https://youtu.be/EmOaqLcg6gw
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-103
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Вопрос о соотношениями баланса мужско-женских энергий во времени.
03:47 — Какое слово имеет большую силу: озвученное или начертанное (написанное)?
04:24 — Вопрос о последних годах Жизни Исуса и Марии.
05:51 — Что значит «изменённое состояние сознания»?
07:09 — Как уберечь молодое поколение от пагубного увлечения искусственным интеллектом?
08:38 — «Глаз Гора». Кем был оставлен этот символ, и как его правильно читать?
12:02 — Возможно ли ученику Матери Мира в наше время изполнять Основные ЗапоВЕДИ Третьего Завета Жизни Вечной?
13:08 — Какие светила изображены на Картине Виктории ПреобРАженской «Изумрудное Солнце Сириуса»?
13:33 — Что влияет на электромагнитное вращение светил под куполом?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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