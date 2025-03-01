ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ “Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ” ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΑ “ΤΕΜΠΗ”;

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ “Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ” ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΑ “ΤΕΜΠΗ”; https://rumble.com/v6py2vu-the-world-biggest-genocidal-antichrist-covid-dictatorship.html , https://ugetube.com/watch/L3ewFW8PUTac8nn .
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ…
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΔΩ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ, ΔΗΘΕΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ! [ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑΧΡΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ] ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΣ), ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ;
Γιατί βλέπουμε στην «ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ». «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»… Όχι (πνευματικούς) σοδομιστές. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)».
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ".
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html … FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ "ΟΧΙ" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ…
ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
