ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ!

Ἀναδημοσίευσις ἀπὸ τὸ κανάλι ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ 2, τῆς κυρίας Μαρίας Γλαρέντζου:
/ @maria.glarentzou
Τὸ 1ο κανάλι της, ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ:
/ @mariaglarentzou1984
Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες ἐπέστρεψαν καὶ ὀργανώνονται.
Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:
https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/
Γιὰ συμμετοχὴ στὶς δράσεις μας:
https://ethnikoiphylakes.org/%ce%b3%c...
Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
GR6701714300006430146906148
2. PAYPAL
https://paypal.me/ethnikoiphylakes201...
#ΕθνικοιΦυλακες #ΜηνΥποχωρητε #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια #ΞυπναΕλληνα #ΟΧΙΣτηνΥποταγη