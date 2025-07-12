BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ!
etangelo
etangelo
1
20 views • 2 months ago

Ἀναδημοσίευσις ἀπὸ τὸ κανάλι ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ 2, τῆς κυρίας Μαρίας Γλαρέντζου:

   / @maria.glarentzou

Τὸ 1ο κανάλι της, ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ:

   / @mariaglarentzou1984


Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες ἐπέστρεψαν καὶ ὀργανώνονται.

Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:

https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/

Γιὰ συμμετοχὴ στὶς δράσεις μας:

https://ethnikoiphylakes.org/%ce%b3%c...

Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

GR6701714300006430146906148

2. PAYPAL

https://paypal.me/ethnikoiphylakes201...

#ΕθνικοιΦυλακες #ΜηνΥποχωρητε #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια #ΞυπναΕλληνα #ΟΧΙΣτηνΥποταγη

Keywords
newspoliticsreligiongreeceorthodoxyodysseia tvethnikoi phylakes
