Есть два условия существования государства: 1 - суверенитет личности; 2 - общественная направленность граждан. И есть два условия существования семьи: 1 - чистота любви; 2 - жертвенное отдавание. Две эти единицы движимы одинаковыми законами. Чистота любви заключает супружескую любовь в рамки семьи, в отношения между одним мужчиной и одной женщиной. А жертвенное отдавание есть производная первого условия, естественно возникающее желание жить ради ближнего, побуждаемое бескорыстной любовью.

