Loca aventura a pie de un gringo en el Cañon Río la Venta en Chiapas

For more better quality videos check out,

https://www.subscribestar.com/chadzuber1972

https://www.youtube.com/@SurvivalAdventure-sw5xo/featured

https://odysee.com/@Chadzuber:e

https://www.bitchute.com/ChadZuber/

https://rumble.com/user/ChadZuber

More video's will be added to Brighteon once the upload limit has been lifted.

México es un pais lleno de naturaleza y lugares impresionantes para explorar. Uno de mis lugares favoritos es el Cañon Río la Venta en la Reserva de la Biósfera Selva el Ocote en Chiapas. Está a unos 45 km. de Tuxtla de Gutierrez. La atracción principal es la Cascada el Aguacero pero en esta aventura bajo del autobús en la carretera principal y corro a pie hasta abajo de los 725 escalones a la Cascada el Aguacero, y luego 12 km. (7.5 miles) a otra cascada hermosa llamada La Conchuda. No existe ningún sendero en el cañon. El camino tiene muchos obstáculos como piedras, vegetación, el río y arena. No es necesario llevar agua porque hay muchas manantiales de agua dulce y limpia. Después de alcanzar la Conchuda y hacer un chapoteo en sus pozas frescas regreso a la cueva cerca a donde comencé y paso la noche acostado sobre la arena mirando relámpagos en el cielo y luciérnagas paseando lentamente sobre la superficie del río. Alrededor de las 3 de la mañana un pequeño temblor me despierta y unas horas después me levanto para regresar a la parada de autobús en la carretera.¡